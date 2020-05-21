  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Обворожительная Харлан поздравляет с Днем вышиванки. ФОТО
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обворожительная Харлан поздравляет с Днем вышиванки. ФОТО

Другие виды
(1 голосов)

Олимпийской чемпионке все к лицу.

Обворожительная Харлан поздравляет с Днем вышиванки. ФОТО
Новина українською

Третий четверг мая Украина традиционно отмечает День вышиванки.

Ольга Харлан, олимпийская чемпионка Пекина-2008 и многократная чемпионка мира, в этот знаковый день для страны не стала ограничиваться одной вышиванкой, а создала целую композицию на фоне традиционной украинской «хаты».

"С праздником вам", - написала титулованная саблистка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан фехтование
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...