Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обворожительная Харлан поздравляет с Днем вышиванки. ФОТО
Олимпийской чемпионке все к лицу.
Третий четверг мая Украина традиционно отмечает День вышиванки.
Ольга Харлан, олимпийская чемпионка Пекина-2008 и многократная чемпионка мира, в этот знаковый день для страны не стала ограничиваться одной вышиванкой, а создала целую композицию на фоне традиционной украинской «хаты».
"С праздником вам", - написала титулованная саблистка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...