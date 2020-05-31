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Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. Видео
С праздником, столица Украины
Легенда супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!
И предлагаю посмотреть это видео!
Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное.
Киев - это город, который знают и любят во всем мире.
Киев - это каждый из нас!
Мы любим тебя, Киев!"
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась фото с отдыха в Буковеле.