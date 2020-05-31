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Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. Видео

Другие виды
(2 голосов)

С праздником, столица Украины

Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!

И предлагаю посмотреть это видео!

Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное.

Киев - это город, который знают и любят во всем мире.

Киев - это каждый из нас!

Мы любим тебя, Киев!"

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась фото с отдыха в Буковеле.

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В статье: Виталий Кличко
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