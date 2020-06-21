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Анна Музычук: Сейчас мы с Марией планируем продолжить карьеру, моя цель - выиграть чемпионат мира по классическим шахматам
Комментарий украинской примы шахмат
Украинская шахматистка, двукратная чемпионка мира Анна Музычук поделилась планами на будущее и рассказала о своих целях. Ее слова цитирует playpro.media:
"Мы с Марией - активные профессиональные шахматистки. Сейчас мы планируем продолжать свои карьеры. Сколько это еще продлится сказать трудно. Пока мы будем успешными, пока у нас будут такие высокие результаты, мы будем продолжать.
Моя цель - стать чемпионкой мира по классическим шахматам. У нас есть три контроля: классические, быстрые и молниеносные шахматы.
В двух контролях я уже была чемпионкой мира, а вот в классических шахматах я уступила в финале в 2017 году. Поэтому моя цель - выиграть чемпионат мира по классическим шахматам" - сказала она.
Напомним, что Анна Музычук сыграет на Гран-при по быстрым шахматам.
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