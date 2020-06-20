Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская шахматистка Анна Музычук примет участие в Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам
Украинка квалифицировалась как сеяная
Украинская шахматистка, двукратная чемпионка мира Анна Музычук примет участие в Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Так, в соревнованиях всего будет участвовать 21 спортсмен. Наша представительница вошла в число 9 сеяных участников (она занимает 7 место в рейтинге организации).
Две лучшие шахматистки Гран-при сыграют в Суперфинале, где и определится чемпионка.
Напомним, что ранее Дарья Билодид отдыхала на свежем воздухе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 12:51 Весь спорт Дарья Билодид отдыхает в выходной день на свежем воздухе. Фото
- 12:20 Весь спорт Британский промоутер: У меня есть сомнения, что третий бой Фьюри - Уайлдер состоится в 2020 году
- 11:24 Весь спорт Организатор турнира в Ухане: Если бы к нам было опасно ехать, то я первой бы об этом заявила
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...