Украинская шахматистка Анна Музычук примет участие в Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам

Украинская шахматистка, двукратная чемпионка мира Анна Музычук примет участие в Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так, в соревнованиях всего будет участвовать 21 спортсмен. Наша представительница вошла в число 9 сеяных участников (она занимает 7 место в рейтинге организации).

Две лучшие шахматистки Гран-при сыграют в Суперфинале, где и определится чемпионка.

Напомним, что ранее Дарья Билодид отдыхала на свежем воздухе.