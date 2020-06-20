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Украинская шахматистка Анна Музычук примет участие в Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам

Другие виды
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Украинка квалифицировалась как сеяная

Украинская шахматистка Анна Музычук примет участие в Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам
UA-Футбол
Новина українською

Украинская шахматистка, двукратная чемпионка мира Анна Музычук примет участие в Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так, в соревнованиях всего будет участвовать 21 спортсмен. Наша представительница вошла в число 9 сеяных участников (она занимает 7 место в рейтинге организации).

Две лучшие шахматистки Гран-при сыграют в Суперфинале, где и определится чемпионка.

Напомним, что ранее Дарья Билодид отдыхала на свежем воздухе.

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В статье: Анна Музычук
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