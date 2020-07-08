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Известный гольфист погиб в авиакатастрофе

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(2 голосов)

Ужасная трагедия.

Известный гольфист погиб в авиакатастрофе
Новина українською

Шон Фредриксон умер после столкновения двух самолетов в штате Айдахо. Вместе с 48-летним гольфистом скончались трое его детей – 16-летний Хайден, 15-летняя София и 11-летний Куинн. Всего в авиакатастрофе погибли восемь человек, выживших нет.

После столкновения два самолета затонули в озере Кер д'Ален. Спасателям не удалось оперативно извлечь все тела из воды, поисковые работы все еще продолжаются.

"У нас буквально никогда не было летних каникул, поскольку мой муж работает в гольф-индустрии. Это был первый раз, когда мы ездили куда-либо летом", - говорит 46-летняя жена Фредриксона.

Шон Фредриксон на профессиональном уровне выступал в PGA-туре, а также занимал должность президента Тихоокеанского северо-западного отделения PGA (Ассоциации профессиональных игроков в гольф).

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В статье: гольф
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