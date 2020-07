Известный гольфист погиб в авиакатастрофе

Шон Фредриксон умер после столкновения двух самолетов в штате Айдахо. Вместе с 48-летним гольфистом скончались трое его детей – 16-летний Хайден, 15-летняя София и 11-летний Куинн. Всего в авиакатастрофе погибли восемь человек, выживших нет.

После столкновения два самолета затонули в озере Кер д'Ален. Спасателям не удалось оперативно извлечь все тела из воды, поисковые работы все еще продолжаются.

PGA Pro Sean Fredrickson and His 3 Kids Among Passengers Killed in Plane Crash Over Idaho Lake​ https://t.co/UwPcLhYjYE