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Чемпионка мира и призер Олимпийских игр по шорт-треку умерла в возрасте 27 лет

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Плохие новости из Нидерландов

Чемпионка мира и призер Олимпийских игр по шорт-треку умерла в возрасте 27 лет
UA-Футбол
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Нидерландская спортсменка, чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет. Об этом сообщает сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Причиной смерти молодой девушки стало кровоизлияние в мозг, которое произошло из-за сбоя иммунной системы. Спортсменку ввели в состояние искусственной комы 1 июля, но 10 июля из-за осложнения организм отказался продолжать борьбу, ее сердце перестало биться.

Лара была бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, чемпионкой мира 2019 на дистанции 500 метров, серебряным призером чемпионата мира 2018 в эстафете и трехкратной чемпионкой Европы.

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В статье: шорт-трек Лара ван Рейвен
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