Чемпионка мира и призер Олимпийских игр по шорт-треку умерла в возрасте 27 лет

Нидерландская спортсменка, чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет. Об этом сообщает сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Причиной смерти молодой девушки стало кровоизлияние в мозг, которое произошло из-за сбоя иммунной системы. Спортсменку ввели в состояние искусственной комы 1 июля, но 10 июля из-за осложнения организм отказался продолжать борьбу, ее сердце перестало биться.

Лара была бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, чемпионкой мира 2019 на дистанции 500 метров, серебряным призером чемпионата мира 2018 в эстафете и трехкратной чемпионкой Европы.