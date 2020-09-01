Умерла первая в истории Украины олимпийская чемпионка

"На 96-м году жизни перестало биться сердце легенды украинского спорта, выдающейся Олимпийской чемпионки Украины, прославленной спортивной гимнастки Нины Бочаровой.

Трудно переоценить вклад Нины Антоновны в развитие гимнастики и всего олимпийского движения. В историю мирового олимпизма имя этой хрупкой, но вместе с этим непревзойденной спортсменки навсегда вписано золотыми буквами.

Всю свою жизнь двукратная Олимпийская чемпионка и трехкратная серебряная призерка Игр XV Олимпиады в Хельсинки (1952 год), чемпионка мира (1954 год), абсолютная чемпионка СССР (1949 год) самоотверженно служила любимому делу и, пройдя немало жизненных испытаний, всегда оставалась бодрой и активной женщиной, настоящим примером для подражания.

Президент НОК Украины Сергей Бубка от имени всей Олимпийской семьи выражает соболезнования близким, друзьям и коллегам Нины Антоновны в связи с этой тяжелой, невосполнимой потерей", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НОК Украины.

Нина Бочарова в последнее время жила в Италии. 24 сентября ей должно было исполниться 96 лет.