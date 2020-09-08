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Украинские спортсменки заняли все призовые места на турнире в Дессау

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Лучший результат показала Левченко

Украинские спортсменки заняли все призовые места на турнире в Дессау
Новина українською

На турнире в немецком Дессау три украинки заняли все призовые места в прыжках в высоту. На этих соревнованиях Украину представляли: Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко

Левченко заняла первое место с результатом 1.96 м., на второй строчке расположилась Магучих с тем же результатом, но с большим количеством потраченных попыток на предыдущих высотах.

Третья позиция осталась за Геращенко – 1.90 метра.

Отметим, что для Левченко этот результат стал рекордным. Предыдущий был 1.92 метра.

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В статье: Юлия Левченко Ярослава Магучих Ирина Геращенко
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