Украинские спортсменки заняли все призовые места на турнире в Дессау

На турнире в немецком Дессау три украинки заняли все призовые места в прыжках в высоту. На этих соревнованиях Украину представляли: Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко

Левченко заняла первое место с результатом 1.96 м., на второй строчке расположилась Магучих с тем же результатом, но с большим количеством потраченных попыток на предыдущих высотах.

Третья позиция осталась за Геращенко – 1.90 метра.

Отметим, что для Левченко этот результат стал рекордным. Предыдущий был 1.92 метра.