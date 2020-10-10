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Идеальные выходные: Марина и Михаил Романчук проводят день вместе. Фото
Самая красивая пара отечественного спорта
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и победительница этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком проводят вместе выходные. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что сегодня свой
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