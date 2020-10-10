Идеальные выходные: Марина и Михаил Романчук проводят день вместе. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и победительница этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком проводят вместе выходные. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что сегодня свой день рождения празднует Дарья Билодид.