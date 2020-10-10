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Идеальные выходные: Марина и Михаил Романчук проводят день вместе. Фото

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Самая красивая пара отечественного спорта

Идеальные выходные: Марина и Михаил Романчук проводят день вместе. Фото
UA-Футбол
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Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и победительница этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук вместе со своим мужем, пловцом Михаилом Романчуком проводят вместе выходные. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Идеальные выходные: Марина и Михаил Романчук проводят день вместе. Фото - изображение 1Идеальные выходные: Марина и Михаил Романчук проводят день вместе. Фото - изображение 2

Напомним, что сегодня свой день рождения празднует Дарья Билодид.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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