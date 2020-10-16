  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинец Падун обидно упустил победу на этапе Джиро д’Италия
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Падун обидно упустил победу на этапе Джиро д’Италия

Другие виды
(1 голосов)

А счастье было так близко

Украинец Падун обидно упустил победу на этапе Джиро д’Италия
Новина українською

На 12-м этапе престижной итальянской веломногодневки Марк Падун до последнего претендовал на победу, но 24-летнему гонщику команды Bahrain-McLaren откровенно не повезло. За 25 километров до финиша у Падуна возникли проблемы с велосипедом – напарник украинца по отрыву Джонатан Нарваэс воспользовался этой ситуацией и финишировал первым, оставив Марка с обидной второй позицией.

"Знаю, что провел хорошую гонку, но это велоспорт. Моя форма становится лучше с каждым днем, и я надеюсь на еще один шанс", - сказал Падун после финиша.

В общем зачете Джиро д’Италия Марк Падун после успеха на 12-м этапе поднялся на 39-е место. От обладателя розовой майки Жоау Алмейды его отделяют почти 50 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марк Падун Джиро д’Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...