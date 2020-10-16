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Украинец Падун обидно упустил победу на этапе Джиро д’Италия
А счастье было так близко
На 12-м этапе престижной итальянской веломногодневки Марк Падун до последнего претендовал на победу, но 24-летнему гонщику команды Bahrain-McLaren откровенно не повезло. За 25 километров до финиша у Падуна возникли проблемы с велосипедом – напарник украинца по отрыву Джонатан Нарваэс воспользовался этой ситуацией и финишировал первым, оставив Марка с обидной второй позицией.
"Знаю, что провел хорошую гонку, но это велоспорт. Моя форма становится лучше с каждым днем, и я надеюсь на еще один шанс", - сказал Падун после финиша.
В общем зачете Джиро д’Италия Марк Падун после успеха на 12-м этапе поднялся на 39-е место. От обладателя розовой майки Жоау Алмейды его отделяют почти 50 минут.
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