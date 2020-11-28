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Художественная гимнастика. Сборная Украины завоевала командное первенство на домашнем Чемпионате Европы

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Украинки продемонстрировали великолепный результат

Художественная гимнастика. Сборная Украины завоевала командное первенство на домашнем Чемпионате Европы
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала командное первенство на домашнем Чемпионате Европы, который состоялся в киевском Дворце спорта.

Вашему вниманию результаты наших спортсменок:

Лента:

Карина Сыдорак (8 место, 20.350)

Мелания Тур (9 место, 19.750)

Булавы:

Мелания Тур (1 место, 23.800)

Полина Карика (3 место, 23.250)

Команде упражнения с 3 обручами и 2 парами булав:

Украина - 2 место, 31.700

Командное многоборье:

Украина - 3 место, 63.700

Общекомандный зачет:

1. Украина - 237.150

2. Израиль - 236.900

3. Азербайджан - 226.175

Поздравляем наших спортсменок с великолепным результатом и желаем успехов в будущем !!!

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В статье: художественная гимнастика Чемпионат Европы по художественной гимнастике
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Источник:
XSport.ua

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