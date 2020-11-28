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Художественная гимнастика. Сборная Украины завоевала командное первенство на домашнем Чемпионате Европы
Украинки продемонстрировали великолепный результат
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала командное первенство на домашнем Чемпионате Европы, который состоялся в киевском Дворце спорта.
Вашему вниманию результаты наших спортсменок:
Лента:
Карина Сыдорак (8 место, 20.350)
Мелания Тур (9 место, 19.750)
Булавы:
Мелания Тур (1 место, 23.800)
Полина Карика (3 место, 23.250)
Команде упражнения с 3 обручами и 2 парами булав:
Украина - 2 место, 31.700
Командное многоборье:
Украина - 3 место, 63.700
Общекомандный зачет:
1. Украина - 237.150
2. Израиль - 236.900
3. Азербайджан - 226.175
Поздравляем наших спортсменок с великолепным результатом и желаем успехов в будущем !!!
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