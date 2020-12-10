Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотор обыгрывает Нант в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор четвертой подряд победы запорожцев в еврокубке
Мотор на выезде неожиданно обыграл Нант (32:31) и поднялся на четвертое место в группе B.
Победу Мотора во Франции можно назвать волевой, ведь в первом тайме гости проигрывали с разницей в пять мячей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- После матча с Интером лазарет Шахтера пополнился двумя игроками
- Умер Паоло Росси. Он забивал в финале ЧМ и получал Золотой мяч
- После матча с Шахтером вратарь Интера заявил, что его команда не готова к Лиге чемпионов
- Ольга Харлан завершила сезон в качестве лидера мирового рейтинга
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...