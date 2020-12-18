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Прометей легко обыграл Химик и повторил результат первого тура
Гости выиграли лишь одну партию
В седьмом туре чемпионата Украины встречались "Прометей" и "Химик".
Хозяева смогли победить южненцев на своей площадке со счетом 3:1.
"Прометей" доминировал по ходу матча, несмотря на уверенный старт гостей и победу в третьей партии.
СК "Прометей" (Каменское) - "Химик" (Южный) 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 25:20)
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Источник:XSport.ua
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