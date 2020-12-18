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Прометей легко обыграл Химик и повторил результат первого тура

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Гости выиграли лишь одну партию

Прометей легко обыграл Химик и повторил результат первого тура
Новина українською

В седьмом туре чемпионата Украины встречались "Прометей" и "Химик".

Хозяева смогли победить южненцев на своей площадке со счетом 3:1.

"Прометей" доминировал по ходу матча, несмотря на уверенный старт гостей и победу в третьей партии.

СК "Прометей" (Каменское) - "Химик" (Южный) 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 25:20)

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В статье: ВК Химик (Южный) ВК Прометей
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Источник:
XSport.ua

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