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Скелетонист Гераскевич: Разминаться в маске – врагу не пожелаешь

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Реалии современного мира

Скелетонист Гераскевич: Разминаться в маске – врагу не пожелаешь
UA-Футбол
Новина українською

Единственный представитель Украины в Кубке мира по скелетону Владислав Гераскевич в эксклюзивном интервью Youtube-каналу «Подкасты UA-Футбол» рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на его спорт.

"Кубок мира идет немного в другом направлении, чем мы хотели. Не будет чемпионата мира, все американские этапы отменили. Из-за коронавируса сделали сдвоенные этапы, чтобы было меньше переездов.

Ты везде должен находиться в маске. Снять можно только на треке, когда одеваешь шлем. Очень неудобно, потому что разминаться в маске – врагу не пожелаешь. Это нереально, разминка растягивается на длительное время.

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Также постоянно сдаем тесты. По этой причине приходится приезжать на место соревнований раньше, чем хотелось бы. Сейчас перед чемпионатом Европы официальные тренировки начинаются 4 января, а тестирования 2 января. Хотелось бы лучше побыть дома этот один день, чем ехать на тестирование и ничего там не делать. Для спорта открыли двери, но спортзалы закрыты – и тренироваться возможности нет.

Конечно, тяжело, но мы довольны, что соревнования проводятся хотя бы в таком виде", - сказал Гераскевич.

Владислав Гераскевич на последнем этапе Кубка мира в Иннсбруке (Австрия) занял 11-е место. В личном зачете украинец замыкает топ-10.

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В статье: скелетон Владислав Гераскевич
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