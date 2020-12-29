Скелетонист Гераскевич: Разминаться в маске – врагу не пожелаешь

Единственный представитель Украины в Кубке мира по скелетону Владислав Гераскевич в эксклюзивном интервью Youtube-каналу «Подкасты UA-Футбол» рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на его спорт.

"Кубок мира идет немного в другом направлении, чем мы хотели. Не будет чемпионата мира, все американские этапы отменили. Из-за коронавируса сделали сдвоенные этапы, чтобы было меньше переездов.

Ты везде должен находиться в маске. Снять можно только на треке, когда одеваешь шлем. Очень неудобно, потому что разминаться в маске – врагу не пожелаешь. Это нереально, разминка растягивается на длительное время.

Также постоянно сдаем тесты. По этой причине приходится приезжать на место соревнований раньше, чем хотелось бы. Сейчас перед чемпионатом Европы официальные тренировки начинаются 4 января, а тестирования 2 января. Хотелось бы лучше побыть дома этот один день, чем ехать на тестирование и ничего там не делать. Для спорта открыли двери, но спортзалы закрыты – и тренироваться возможности нет.

Конечно, тяжело, но мы довольны, что соревнования проводятся хотя бы в таком виде", - сказал Гераскевич.

Владислав Гераскевич на последнем этапе Кубка мира в Иннсбруке (Австрия) занял 11-е место. В личном зачете украинец замыкает топ-10.