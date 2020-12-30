Год, изменивший мир: спортивный 2020-й в фотографиях. Часть II

Год, изменивший мир: спортивный 2020-й в фотографиях. Часть I

Июль

В начале июля в мире не было более обсуждаемого спортсмена, чем Новак Джокович. Первая ракетка мира во время коронавирусного перерыва в АТР-туре на Балканах организовал серию выставочных турниров Adria Tour, однако теннис быстро отошел на второй план, ведь у Джоковича никто и не думал хотя бы формально соблюдать рекомендации медиков. Печальным итогом этой истории стали массовые положительные тесты среди теннисистов и болельщиков, а сам Новак не только перенес COVID-19 и заразил свою семью, но и попал под шквал общественной критики.

5 июля Международная федерация автоспорта на автодроме Шпильберг в Австрии запускает новый сезон в Формуле-1. Победителем первой гонки в эпоху коронавируса становится не действующий чемпион Льюис Хэмилтон, а его напарник по Мерседесу Валттери Боттас.

Под конец месяца в «пузыре» в Орландо возобновляется регулярный чемпионат НБА. В Дисней Уорлд приглашены 22 команды из двух конференций лиги, а самые стойкие пробудут в изоляции от остального мира до середины октября.

Август

1 августа НХЛ берет пример с НБА и объявляет о рестарте регулярного чемпионата. В Эдмонтоне и Торонто собираются представители 24 команд и выдают беспрецедентный результат – ни одного случая коронавируса на 33 тысячи тестов.

3 августа в Палермо после шестимесячного перерыва возвращается WTA-тур. К новым условиям быстрее остальных адаптируются Симона Халеп, взявшая титул в Праге, и Виктория Азаренко, которой удалось стать чемпионкой турнира Premier 5 в Нью-Йорке.

16 августа культовый британский снукерист Ронни О’Салливан в Шеффилде обыгрывает Кайрена Уилсона (18:8) и становится 6-кратным чемпионом мира. На турнире «Ракета» выполняет 12 сенчури – больше, чем Джон Хиггинс, Марк Селби и Нил Робертсон вместе взятые.

Предпоследний день месяца дарит, пожалуй, самый эффектный нокаут года. Это Александр Поветкин в битве супертяжей за титул временного чемпиона WBC неуловимым апперкотом отправляет спать Диллиана Уайта. Ценность этого удара еще и в том, что в предыдущем раунде экс-соперник Владимира Кличко побывал в двух нокдаунах.

Сентябрь

На US Open в новый скандал попадает Новак Джокович. В матче четвертого раунда против Пабло Карреньо-Бусты серб после проигранного гейма на своей подаче в концовке первого сета в сердцах отбросил мяч в сторону и попал в горло линейному судье. Женщина начала задыхаться, а ее реакция не оставила организаторам Открытого чемпионата США ничего другого, кроме как закрыть глаза на статус Джоковича и дисквалифицировать первую ракетку мира с турнира. До этого инцидента Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча.

В разгар антирасистских протестов в США нет ничего более символичного, чем победа Наоми Осаки на US Open. Японка на пути к третьему в карьере Шлему выходила на корт в семи разных масках с именами людей, пострадавших от жестокости полицейских. Титул Осака отпраздновала в майке Коби Брайанта, который был ее учителем и источником вдохновения.

У мужчин в финале US Open разыгрывается главная драма года – два друга Доминик Тим и Александр Зверев в борьбе за первый в карьере Шлем более 4 часов сражаются с собственным мандражом, а побеждает более опытный австриец, который доигрывал матч с жуткими судорогами.

28 сентября Тампа-Бэй в шестом матче финала Кубка Стэнли обыгрывает Даллас и ставит точку в самом необычном сезоне в истории НХЛ. Главными героями Молний в плей-офф становятся Никита Кучеров (34 очков, 7+27), Брэйден Пойнт (33, 14+19) и вратарь Андрей Василевский (92% сэйвов).

Октябрь

Ролан Гаррос впервые в истории проходит осенью, но для Рафаэля Надаля непривычные условия не имеют никакого значения. Испанец катком проезжает по всем оппонентам, в финале громит Новака Джоковича, становится 13-кратным королем Парижа и вторым после Роджера Федерера 20-кратным чемпионом Шлемов.

В финале НБА Майами с великолепным Джимми Батлером отчаянно сражается с Лейкерс, но ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис слишком сильны для молодой команды Эрика Споэльстры. Озерные в год трагической смерти Коби Брайанта становятся чемпионами впервые с 2010 года и догоняют Бостон по количеству титулов.

Второй месяц осени преподносит для украинских болельщиков, вероятно, главное разочарование года. Василий Ломаченко 17 октября в Лас-Вегасе в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проигрывает молодому американцу Теофимо Лопесу.

24 октября на UFC 254 чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов неожиданно легко сокрушает американца Джастина Гейджи и объявляет об уходе из спорта с послужным списком (29-0). Нурмагомедов больше не готов выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа, который в июле умирает от коронавируса.

В кошмарный для украинского бокса год немного позитива добавляет Александр Усик – под конец октября экс-король крузервейта в Лондоне на пустом Уэмбли в тяжелом бою единогласным решением судей проходит Дерека Чисору и подтверждает статус обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом дивизионе. Самое интересное происходит до боя, когда до этого подозрительно миролюбивый Чисора на взвешивании в образе Джокера неожиданно устраивает для Усика мощную психологическую атаку. Украинец выдерживает.

Ноябрь

Звезда Мерседеса Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Турции досрочно стал семикратным чемпионом Формулы-1 и отобрал у Михаэля Шумахера единоличный статус самого титулованного пилота в истории Королевских гонок. Чуть раньше Хэмилтон в Португалии побил рекорд Шумахера и по количеству выигранных Гран-при.

Украинец – самый сильный в мире! Алексей Новиков во Флориде становится победителем престижного турнира World's Strongest Man и повторяет достижение Василия Вирастюка 16-летней давности. В шести упражнениях на силу и выносливость 24-летний киевлянин набрал 47 баллов, опередив британца Тома Столтмэна на 3,5 очка.

29 ноября официально объявляется днем ностальгии в боксе. В этот день в Лос-Анджелесе выставочный бой проводят Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Хотя легендам 90-х на двоих уже свыше 100 лет, 8-раундовый поединок не разочаровывает. Тайсон выступает агрессором и в целом больше заслуживает победы, но судьи выставляют на записках дружескую ничью. «Железный Майк» не разочарован и обещает вернутся. Надеемся, в следующий раз уже с болельщиками на трибунах.

В Бахрейне на предпоследнем этапе сезона в Формуле-1 чуть не погибает пилот Хааса Ромен Грожан. Француз на первом круге гонки после неудачной попытки обгона на скорости свыше 220 км/час врезался в защитный барьер. Удар был такой силы, что болид Грожана разорвало на две части, а это привело к взрыву бензобака и пожару, который в Формуле-1 не видели со времен отмены дозаправок в боксах. Грожан около 30 секунд находился в пылающем кокпите, но благодаря действиям маршалов сумел выбраться из огненной ловушки. Гонщик отделался легкими ожогами и подозрением на переломы ребер. Та гонка стала для него последней перед уходом из Формулы-1.

Декабрь

12 декабря Энтони Джошуа на Уэмбли в бою с Кубратом Пулевым возвращает себе статус самого зрелищного супертяжеловеса современности. Британец бьет обязательного претендента IBF эффектным нокаутом в 9-м раунде и расчищает путь к долгожданному мегафайту с Тайсоном Фьюри. Этот бой должен стать главным событием 2021 года в профи-боксе.

Под конец года женщины в Дании на протяжении двух недель выясняют сильнейшую нацию континента в гандболе. Исторический фаворит сборная Норвегии продлевает свою гегемонию – норвежки в финале обыгрывают Францию (22:20) и становятся чемпионками Европы в 7-й раз с 2004 года. Лучший бомбардир турнира – Нора Мёрк, на счету которой 52 гола при 70 бросках.

Общепризнанный лучший боксер мира Сауль Альварес в декабре в доминирующем стиле избил ранее непобежденного британца Каллума Смита и объединил в своих руках титулы WBC и WBA Super во втором среднем весе. Альварес не проигрывает уже 7 лет – на горизонте и близко не видно, кто способен остановить 30-летнего мультимиллионера из Гвадалахары.