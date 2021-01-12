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В сборной США по гандболу выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. Накануне старт чемпионата мира

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Теперь участие под вопросом

В сборной США по гандболу выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. Накануне старт чемпионата мира
Новина українською

Перед стартом чемпионата мира по гандболу 18 игроков сборной США заразились коронавирусом, информирует VG. Отмечается, что Международная федерация гандбола пока никак не отреагировала на эту информацию.

В чемпионате мира, который будет проходить в Египте с 13 по 31 января, впервые примут участие 32 команды. Для сборной России это будет первый турнир, где она выступит без флага и гимна. В ходе соревнований 108 матчей пройдут на четырёх площадках.

Напомним, турнир пройдёт без зрителей. Такое решение принято 10 января на совещании президента Международной федерации гандбола Хассана Мустафы с представителями правительства страны — хозяйки соревнований. Такая мера была принята после обращений представителей делегаций команд-участниц и самих игроков.

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В статье: сборная США по гандболу
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