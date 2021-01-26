Самый сильный человек планеты Алексей Новиков рассказал о завтраках перед рекордами

Стронгмен Алексей Новиков, который недавно выиграл World Strongest Man и стал самым сильным человеком планеты стал гостем спецпроекта Parimatch "Завтрак с Чемпионом".

Это формат встречи известных спортсменов с болельщиками и журналистами, который становится все более популярным. Гостями "Завтрака с Чемпионом" уже были Тайсон, Макгрегор, Александр Зинченко, Дмитрий Подручный, Александр Абраменко и многие другие.

Алексей Новиков пришел не только чтобы пообщаться с журналистами и болельщиками. В прямом эфире он установил новый рекорд Украины по переносу "Супер Йока" (Коромысла) с живым весом.

В итоге представитель Книги Рекордов Украины Игорь Пидчибий зафиксировал такой результат: Алексей Новиков перенес "Супер Йок" с шестью женщинами, суммарный вес конструкция составлял 490 килограммов, расстояние в 10 метров преодолено за 12 секунд. Итак, рекорд установлен!

Алексей Новиков, самый сильный человек планеты (2020): "Когда ты сильнейший человек планеты и постоянно соревнуешься, ты не имеешь права проигрывать, а для этого надо работать на все 100%. "Супер Йок" с живым весом и обычный — это разные вещи. Живой вес нестабильный и надо быть более внимательным. Я рад, что все получилось. Кстати, перед рекордами я ем немного, чтобы было меньше нагрузки на желудок. Но сегодня у меня был завтрак из 13 жареных яиц, каша и салат".

"Для меня уже начался новый период тренировок. Отдых позади, и я готовлюсь к следующим соревнованиям. У меня была длительная пауза - полтора месяца, большую часть этого времени я давал интервью, потом немного отдыхал и теперь работаю на полную".

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: "На первых мероприятиях проекта "Завтрак с Чемпионом" были такие известные спортсмены как Тайсон и Макгрегор. Но у нас в Украине тоже очень много героев. Мы даем возможность болельщикам и журналистами ближе познакомиться с ними. Наша земля богата талантливыми людьми. И на этот раз мы начали год с того, что пригласили на нашу площадку сильнейшего человека планеты. Конечно, установление рекорда было очень волнующим событием. Это спорт, не всегда все получается. Но все мы болели за Алексея, и он еще раз доказал, что является настоящим чемпионом".

В режиме Zoom-трансляции присутствовал и Василий Вирастюк. И пока Алексей устанавливал рекорд, Василий общался с другими зрителями в комментариях в YouTube. В частности, Вирастюк был поражен сегодняшним завтраком Новикова из 13 яиц. А когда он присоединился к "Завтраку с Чемпионом", то признался, что в свое время даже представить не мог, что Алексей станет настоящим стронгменом.

Василий Вирастюк, самый сильный человек планеты (2004): "Поздравляю Алексея с установлением еще одного рекорда. Очень непросто работать с живым весом. Мне было очень отрадно узнать, что он выиграл титул самого сильного человека. Помню, когда я еще тренировался, рядом сидел Алексей и смотрел на меня. А потом я узнал, что он и сам начал заниматься. Это было немного странно, потому что Алексей выглядел довольно худым. И тем мне радостней, что он достиг таких результатов".

Живая беседа длилась более часа, за это время журналисты успели задать десятки вопросов, также гости отвечали и на комментарии зрителей. Это еще раз показало интерес аудитории к такому формату мероприятий. А потому, в скором времени стоит ожидать новый "Завтрак с Чемпионом".