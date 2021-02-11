Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту
Ярославе нет равных
На чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении состоялся финал женских прыжков в высоту.
Напомним, что соревнования проходят в Сумах.
Чемпионкой стала Ярослава Магучих, которой покорилась высота 2,00 м. Второй стала Юлия Левченко (1.96 м), третьей – Ирина Геращенко (1.94 м).
Отметим, что после высоты 1.96 м лидировала Левченко, но Магучих удалось взять 1.98 м, а потом и два метра с третьей попытки. Легкоатлетка также попыталась покорить 2,05 м, но ей этого не удалось сделать.
Чемпионат Украины. Прыжки в высоту
Женщины. Финал
1. Ярослава Магучих – 2,00 м
2. Юлия Левченко – 1,96 м
3. Ирина Геращенко – 1,94 м
Популярное сейчас
- Ювентус и Роналду: союз, приносящий миллионы
- Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
- Слухи: Шахтер хочет провести матч с Колосом на НСК Олимпийский, Динамо - против
- Тампа-Бэй с Томом Брэди выиграла Супербоул
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО