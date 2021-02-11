Магучих стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту

На чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении состоялся финал женских прыжков в высоту.

Напомним, что соревнования проходят в Сумах.

Чемпионкой стала Ярослава Магучих, которой покорилась высота 2,00 м. Второй стала Юлия Левченко (1.96 м), третьей – Ирина Геращенко (1.94 м).

Отметим, что после высоты 1.96 м лидировала Левченко, но Магучих удалось взять 1.98 м, а потом и два метра с третьей попытки. Легкоатлетка также попыталась покорить 2,05 м, но ей этого не удалось сделать.

Чемпионат Украины. Прыжки в высоту

Женщины. Финал

1. Ярослава Магучих – 2,00 м

2. Юлия Левченко – 1,96 м

3. Ирина Геращенко – 1,94 м