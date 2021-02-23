Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП
Всемирно известный гольфист доставлен в больницу
https://sport.ua/
Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП.
Как пишет Твиттер LA County Sheriffs, 45-летний спортсмен был доставлен в больницу с многочисленными травмами ног.
Авария произошла 23 февраля в 7:12 утра в Калифорнии, Вудс ехал один в машине. Машина гольфиста слетела с дороги.
Известно, что Вудсу потребовалось хирургическое вмешательство. Расследование инцидента уже началось полицией.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- И.о. мэра Харькова: Сможем с новым-старым Металлом не только выйти в УПЛ, но и побороться за чемпионство
- К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист
- Угадайте клуб по футболистам - квиз от UA-Футбол
- Герой футбольного дня. Сергей Булеца
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Алексей Шевченко: Не нравятся полные девушки, маленькие и с татуировками
Новости по теме
- 17:08 Зарубежные Месси и Роналду вошли в список лучших спортсменов 21-го века по версии Marca
- 22:35 Зарубежные Роналду опередил Месси и занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года
- 18:45 Зарубежные Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард долларов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...