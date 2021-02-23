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Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП

Другие виды
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Всемирно известный гольфист доставлен в больницу

Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП

https://sport.ua/

Новина українською

Известный американский гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП.

Как пишет Твиттер LA County Sheriffs, 45-летний спортсмен был доставлен в больницу с многочисленными травмами ног.

Авария произошла 23 февраля в 7:12 утра в Калифорнии, Вудс ехал один в машине. Машина гольфиста слетела с дороги.

Известно, что Вудсу потребовалось хирургическое вмешательство. Расследование инцидента уже началось полицией.

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В статье: Тайгер Вудс
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