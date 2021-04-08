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Мотор в 1/8 финала покинул Лигу чемпионов

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Команда из Запорожья провалила первый тайм

Мотор в 1/8 финала покинул Лигу чемпионов

Новина українською

Запорожский Мотор уступил Мешкову Бресту (23:30) в ответном матче 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов.

В первом тайме украинская команда уступила с разницей в 8 голов, а вот во втором боролась до последнего, но победы в один мяч не хватило.

В первом матче со счетом 32:30 победу одержала именно наша команда.

В четвертьфинале МешковБрест сыграет с Барселоной.

Лига чемпионов ЕГФ. 1/8 финала. Ответный матч

Мешков Брест — Мотор — 30:23 (16:8, 14:15)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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