Чемпион мира по тяжелой атлетике насмерть сбил человека

Двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года Симон Мартиросян в Ереване за рулем своего Mercedes CL T 550 12 апреля сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мартиросян вызвал скорую для потерпевшего и поехал вместе с медиками, однако по дороге в больницу мужчина скончался, не приходя в сознание.

Мартиросян 12 апреля вернулся из Москвы, где выступал на чемпионате Европы. Армянин в весовой категории до 109 кг взял малое золото в рывке, но по сумме двоеборья проиграл украинцу Дмитрию Чумаку.