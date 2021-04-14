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Чемпион мира по тяжелой атлетике насмерть сбил человека

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Трагедия в Армении

Чемпион мира по тяжелой атлетике насмерть сбил человека

фото - radiovan.fm

Новина українською

Двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года Симон Мартиросян в Ереване за рулем своего Mercedes CL T 550 12 апреля сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мартиросян вызвал скорую для потерпевшего и поехал вместе с медиками, однако по дороге в больницу мужчина скончался, не приходя в сознание.

Мартиросян 12 апреля вернулся из Москвы, где выступал на чемпионате Европы. Армянин в весовой категории до 109 кг взял малое золото в рывке, но по сумме двоеборья проиграл украинцу Дмитрию Чумаку.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина выиграла оба медальных зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве.

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В статье: тяжелая атлетика
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