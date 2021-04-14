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Чемпион мира по тяжелой атлетике насмерть сбил человека
Трагедия в Армении
фото - radiovan.fm
Двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года Симон Мартиросян в Ереване за рулем своего Mercedes CL T 550 12 апреля сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте.
Мартиросян вызвал скорую для потерпевшего и поехал вместе с медиками, однако по дороге в больницу мужчина скончался, не приходя в сознание.
Мартиросян 12 апреля вернулся из Москвы, где выступал на чемпионате Европы. Армянин в весовой категории до 109 кг взял малое золото в рывке, но по сумме двоеборья проиграл украинцу Дмитрию Чумаку.
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