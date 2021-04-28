Сборная Украины по гандболу уступила Чехии в квалификации Евро-2022

28 апреля сборная Украины по гандболу уступила в первом матче заключительного этапа квалификации Евро-2022 против Чехии – 26:28. Стоит отметить, что на матч не были допущены зрители.

Ответный поединок состоится на выезде в Брно 2 мая.

Напомним, что на чемпионат Европы выходят два победителя группы.

Украина – Чехия – 26:28 (12:16, 14:12)

Турнирная таблица:

1. Россия – 4 матча, 6 очков

3. Чехия – 4 матча, 5 очков

3. Украина – 5 матча, 5 очков

4. Фарерские острова – 3 матча, 0 очков