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Сборная Украины по гандболу уступила Чехии в квалификации Евро-2022

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Украинцы не смогли догнать соперника

Сборная Украины по гандболу уступила Чехии в квалификации Евро-2022

Новина українською

28 апреля сборная Украины по гандболу уступила в первом матче заключительного этапа квалификации Евро-2022 против Чехии – 26:28. Стоит отметить, что на матч не были допущены зрители.

Ответный поединок состоится на выезде в Брно 2 мая.

Напомним, что на чемпионат Европы выходят два победителя группы.

Украина – Чехия – 26:28 (12:16, 14:12)

Турнирная таблица:

1. Россия – 4 матча, 6 очков

3. Чехия – 4 матча, 5 очков

3. Украина – 5 матча, 5 очков

4. Фарерские острова – 3 матча, 0 очков

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В статье: сборная Украины по гандболу
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