Гандбол. Мотор 9 раз стал чемпионом Украины

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" стал чемпионом украинской Суперлиги сезона 2020/2021. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины.

Команда Гинтараса Савукинаса выиграла оба матча III этапа против "Академии гандбола" (47:22 и 43:12) и в итоговой таблице оторвалась от ближайшего преследователя на 10 пунктов.

"Мотор" - победитель юбилейного 30-го национального первенства Украины. Это уже 9-й чемпионский титул запорожского клуба, который никому не отдает золото с 2013 года.

Серебро досталось "Донбассу". В нынешнем сезоне это единственная команда, которой удалось отобрать очки у "Мотора". Третья позиция у "Одессы".

Чемпионат Суперлиги завершился, однако впереди Финал четырех Кубка Украины, который пройдет в Запорожье. Участвовать будут "Мотор", "Донбасс", "Мотор-Политехника" и "ЦСКА-ШВСМ". Матчи будут сыграны 17 и 18 мая.