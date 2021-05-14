  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Федина и Савчук завоевали серебро на ЧЕ по синхронному плаванию
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федина и Савчук завоевали серебро на ЧЕ по синхронному плаванию

Другие виды
(1 голосов)

Очередная награда Украины в Будапеште

Федина и Савчук завоевали серебро на ЧЕ по синхронному плаванию

фото - ukrinform.ru

Новина українською

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Выступление украинок судьи оценили в 94,3333 балла.

Золото традиционно досталось российскому дуэту Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко, а бронзу взяли Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри из Австрии.

Медаль Фединой и Савчук стала для Украины шестой в синхронном плавании (2-4-0). В этой дисциплине украинок опережает только Россия (6-0-0).

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинские синхронистки завоевали третье серебро на чемпионате Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: синхронное плавание Анастасия Савчук Марта Федына
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...