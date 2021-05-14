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Федина и Савчук завоевали серебро на ЧЕ по синхронному плаванию
Очередная награда Украины в Будапеште
фото - ukrinform.ru
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Выступление украинок судьи оценили в 94,3333 балла.
Золото традиционно досталось российскому дуэту Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко, а бронзу взяли Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри из Австрии.
Медаль Фединой и Савчук стала для Украины шестой в синхронном плавании (2-4-0). В этой дисциплине украинок опережает только Россия (6-0-0).
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