Федина и Савчук завоевали серебро на ЧЕ по синхронному плаванию

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Выступление украинок судьи оценили в 94,3333 балла.

Золото традиционно досталось российскому дуэту Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко, а бронзу взяли Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри из Австрии.

Медаль Фединой и Савчук стала для Украины шестой в синхронном плавании (2-4-0). В этой дисциплине украинок опережает только Россия (6-0-0).