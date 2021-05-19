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Романчук принес Украине золотую медаль на чемпионате Европы

Другие виды
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Михаил достойно представил нашу страну

Романчук принес Украине золотую медаль на чемпионате Европы

Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, Венгрия.

На дистанции 1500 метров вольным стилем украинец взял верх, как в квалификации, так и в финале соревнований.

Напомним, что для Романчука эта победа стала третей на чемпионате Европы. Ранее подобных результатов он добивался в 2017-м и 2018-м годах.

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В статье: Михаил Романчук
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