Романчук принес Украине золотую медаль на чемпионате Европы

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, Венгрия.

На дистанции 1500 метров вольным стилем украинец взял верх, как в квалификации, так и в финале соревнований.

Напомним, что для Романчука эта победа стала третей на чемпионате Европы. Ранее подобных результатов он добивался в 2017-м и 2018-м годах.