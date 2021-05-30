Президент Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с победами на Кубке мира

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских гимнастов Анастасию Бачинскую и Илью Ковтуна с победами на этапе Кубка мира в Болгарии. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице главы государства в Твиттер:

"Поздравляю наших спортивных гимнастов Илью Ковтуна и Анастасию Бачинскую с золотом на Кубке Мира. Ваши победы вдохновляют юных украинцев заниматься гимнастикой. Гордимся вами и желаем новых достижений" - говорится в обращении.