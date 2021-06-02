Известные спортсмены провели открытую тренировку с детьми

29 мая при поддержке Parimatch Foundation в Киеве состоялась открытая тренировка со звездами спорта для детей-участников программы "Спортивный наставник", которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и находятся на учете Ювенальной полиции.

К участию в мероприятии были привлечены 35 детей из разных городов Украины, которые продемонстрировали спортивные навыки и рассказали о своих спортивных мечтах. Вместе с ними в тренировке приняли участие Анна Ризатдинова (художественная гимнастика), Иван Настенко (джиу-джитсу), Владислав Руднев (самбо), Георгий Зантарая (дзюдо), который предоставил свой зал для проведения мероприятия, и представители спортивного руководства страны, Национальной полиции и Благотворительный фонд Parimatch Foundation.

Таким образом, произошло объединение двух проектов "Спорт для всех", который реализуют спортивный комитет Украины совместно с ювенальной полицией, и проект "Спортивный наставник" от Parimatch Foundation.

Фонд организовал мероприятие и подарил детям форму для занятий самбо и джиу-джитсу.

Также, дети получили от Анны Ризатдиновой ее книгу "Мой роман со спортом" с автографом.

"Спортивный наставник" через спорт адаптирует детей к социальной жизни, независимо от их материального статуса и жизненных обстоятельств. Спортивные упражнения используются как инструмент, благодаря которому детям помогают развить такие качества как дисциплина, уверенность в себе и работа в команде. Очень часто спорт для детей становится единственной возможностью забыть о проблемах и почувствовать свою внутреннюю силу. Поэтому задача "Спортивного наставника" - показать, что дети могут найти свою поддержку в спорте через наставников и получить возможность иметь успешное будущее. Проект демонстрирует веру в детей и в то, что благодаря их усилиям у них все получится.

Президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская: "Подобные проекты очень важны для таких детей. Это дает им возможность не просто научиться чему-то новому, но и почувствовать, что они нужны и что у них может быть цель, к которой стоит стремиться. Да, у них просто судьба, но необходимо показать им другой путь, который принесет им в будущем только приятные впечатления".

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