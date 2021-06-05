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Украинские каноистки Лузан и Четверикова - чемпионы Европы на дистанции 500 метров

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Поздравляем с победой

Украинские каноистки Лузан и Четверикова - чемпионы Европы на дистанции 500 метров

UA-Футбол
Новина українською

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали чемпионками Европы на дистанции 500 метров, который проходит в эти дни в Познани (Польша).

Чемпионат Европы

Познань, Польша

Женщины, Каноэ

500 м

1. Украина

2. Германия

3. Венгрия

Отметим, что дуэт Лузан / Четверикова будет представлять Украину на Олимпиаде 2021 в Токио.

Напомним, что ранее Свитолина проиграла в 1/16 финала Roland Garros.

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В статье: Людмила Лузан Анастасия Четверикова
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