Украинские каноистки Лузан и Четверикова - чемпионы Европы на дистанции 500 метров

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали чемпионками Европы на дистанции 500 метров, который проходит в эти дни в Познани (Польша).

Чемпионат Европы

Познань, Польша

Женщины, Каноэ

500 м

1. Украина

2. Германия

3. Венгрия

Отметим, что дуэт Лузан / Четверикова будет представлять Украину на Олимпиаде 2021 в Токио.