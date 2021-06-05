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Украинские каноистки Лузан и Четверикова - чемпионы Европы на дистанции 500 метров
Поздравляем с победой
Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали чемпионками Европы на дистанции 500 метров, который проходит в эти дни в Познани (Польша).
Чемпионат Европы
Познань, Польша
Женщины, Каноэ
500 м
1. Украина
2. Германия
3. Венгрия
Отметим, что дуэт Лузан / Четверикова будет представлять Украину на Олимпиаде 2021 в Токио.
Напомним, что ранее Свитолина
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