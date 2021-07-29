Тренер сборной Украины: У Хижняка были ошибки

Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский оценил дебют Александра Хижняка на Олимпийских играх в Токио. Один из главных фаворитов весовой категории до 75 кг в 1/8 финала с разгромным счетом на судейских записках прошел японца Юито Мориваки.

"Сегодня Саша выполнил свою работу. Были ошибки, но будем их исправлять. Сетка во всех весовых категориях сложная: на Олимпийских играх нет слабых соперников.

Его выступлением довольны. Будем готовиться к следующему поединку", - приводит слова Лоивского официальный сайт НОК Украины.

Александр Хижняк 1 августа в четвертьфинале Олимпиады встретится с Эури Седено Мартинесом из Доминиканской Республики.

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