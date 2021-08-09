Верняев подал апелляцию на решение о 4-летней дисквалификации

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев в Instagram поделился новыми подробностями своего дела. Как известно, в середине июля Верняев сообщил, что Комитет по этике в гимнастике (Арбитраж GEF) отстранил его на четыре года после сдачи положительной допинг-пробы.

"Практически четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF дисквалифицировать меня на четыре года.

За эти четыре недели моя жизнь круто поменялась: я узнал, кто искренне меня поддерживал, а кто был рядом просто так.

Значит, такой у меня сейчас в жизни этап. Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен.

Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS, сейчас ждем открытия производства. Буду информировать вас о ходе дела. Спасибо за поддержку тем, кто верит в меня.

Обещаю, я сделаю все, что от меня возможно, чтобы доказать свою правоту", - написал Верняев.

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