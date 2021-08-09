  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Верняев подал апелляцию на решение о 4-летней дисквалификации
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верняев подал апелляцию на решение о 4-летней дисквалификации

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Гимнаст борется за свое имя

Верняев подал апелляцию на решение о 4-летней дисквалификации

Новина українською

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев в Instagram поделился новыми подробностями своего дела. Как известно, в середине июля Верняев сообщил, что Комитет по этике в гимнастике (Арбитраж GEF) отстранил его на четыре года после сдачи положительной допинг-пробы.

"Практически четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF дисквалифицировать меня на четыре года.

За эти четыре недели моя жизнь круто поменялась: я узнал, кто искренне меня поддерживал, а кто был рядом просто так.

Значит, такой у меня сейчас в жизни этап. Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен.

Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS, сейчас ждем открытия производства. Буду информировать вас о ходе дела. Спасибо за поддержку тем, кто верит в меня.

Обещаю, я сделаю все, что от меня возможно, чтобы доказать свою правоту", - написал Верняев.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Допинг спортивная гимнастика Олег Верняев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...