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Харлан: Не ставлю себе цель обязательно вернуться

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Откровения звездной саблистки

Харлан: Не ставлю себе цель обязательно вернуться

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

Новина українською

Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан может не вернуться в большой спорт после неудачи на Олимпиаде в Токио.

"Я сейчас не ставлю себе цель обязательно вернуться. Я должна захотеть это сделать. Тренеры меня понимают. Не все, но понимают. Мои сокомандницы меня понимают, поддерживают.

Возвращаться вопреки своему желанию, потому что нужно – у меня такое уже было. Не сильно результативно вышло. Я хочу соскучиться по фехтованию, по чувству, когда ты на соревнованиях, когда работаешь", - говорит Харлан.

Харлан на третьей Олимпиаде в карьере проиграла в первом бою и впервые покинула Игры без медали.

Во время паузы в спортивной карьере Ольга Харлан выступит в популярном танцевальном шоу.

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В статье: Ольга Харлан фехтование
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Источник:
Tribuna.com

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