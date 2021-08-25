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Харлан: Не ставлю себе цель обязательно вернуться
Откровения звездной саблистки
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney
Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан может не вернуться в большой спорт после неудачи на Олимпиаде в Токио.
"Я сейчас не ставлю себе цель обязательно вернуться. Я должна захотеть это сделать. Тренеры меня понимают. Не все, но понимают. Мои сокомандницы меня понимают, поддерживают.
Возвращаться вопреки своему желанию, потому что нужно – у меня такое уже было. Не сильно результативно вышло. Я хочу соскучиться по фехтованию, по чувству, когда ты на соревнованиях, когда работаешь", - говорит Харлан.
Харлан на третьей Олимпиаде в карьере проиграла в первом бою и впервые покинула Игры без медали.
Во время паузы в спортивной карьере Ольга Харлан выступит в популярном танцевальном шоу.
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