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Украинки в 1/8 финала Евро-2021 сыграют с Польшей
Шансы есть
фото - cev.eu
Женская сборная Украины по волейболу, заняв третье место в группе D, впервые с 2001 года вышла в плей-офф чемпионата Европы.
В 1/8 финала украинки встретятся с командой Польши, которая в группе B заняла второе место с показателем 4-1.
Польша стала четвертой на последнем чемпионате Европы в 2019 году.
Матч 1/8 финала Евро-2021 между Украиной и Польшей пройдет 29 августа в Пловдиве.
Победитель этой встречи 31 августа в четвертьфинале сыграет с Турцией или Чехией.
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