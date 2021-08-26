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Украинки в 1/8 финала Евро-2021 сыграют с Польшей

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Украинки в 1/8 финала Евро-2021 сыграют с Польшей

фото - cev.eu

Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу, заняв третье место в группе D, впервые с 2001 года вышла в плей-офф чемпионата Европы.

В 1/8 финала украинки встретятся с командой Польши, которая в группе B заняла второе место с показателем 4-1.

Польша стала четвертой на последнем чемпионате Европы в 2019 году.

Матч 1/8 финала Евро-2021 между Украиной и Польшей пройдет 29 августа в Пловдиве.

Победитель этой встречи 31 августа в четвертьфинале сыграет с Турцией или Чехией.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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