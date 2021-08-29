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Гандбол. Мотор вышел в финал четырех SEHA-Лиги

Другие виды
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Поздравляем с выходом в финал

Гандбол. Мотор вышел в финал четырех SEHA-Лиги

UA-Футбол
Новина українською

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" вышел в финал четырех SEHA-Лиги. За право бороться за главный трофей турнира украинские спортсмены переиграли представителей словацкого "Тартана".

Счет встречи 29-19 в пользу будущих финалистов соревнований.

SEHA LEAGUE. 1/4 финала. Первый матч

"Татран" (Словакия) - "Мотор" (Украина) - 22:27.

SEHA LEAGUE. 1/4 финала. Второй матч

"Татран" (Словакия) - "Мотор" (Украина) - 19:29.

Кроме "Мотора", в финале четырех будут соревноваться "Вешпрем" (Венгрия), "Вардар" (Северная Македония), БГК "Мешков Брест" (Беларусь).

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) SEHA-лига
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