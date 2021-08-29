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Гандбол. Мотор вышел в финал четырех SEHA-Лиги
Поздравляем с выходом в финал
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" вышел в финал четырех SEHA-Лиги. За право бороться за главный трофей турнира украинские спортсмены переиграли представителей словацкого "Тартана".
Счет встречи 29-19 в пользу будущих финалистов соревнований.
SEHA LEAGUE. 1/4 финала. Первый матч
"Татран" (Словакия) - "Мотор" (Украина) - 22:27.
SEHA LEAGUE. 1/4 финала. Второй матч
"Татран" (Словакия) - "Мотор" (Украина) - 19:29.
Кроме "Мотора", в финале четырех будут соревноваться "Вешпрем" (Венгрия), "Вардар" (Северная Македония), БГК "Мешков Брест" (Беларусь).
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