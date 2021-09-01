С претензиями на прорыв. Что нужно знать о старте сборной Украины на ЧЕ по волейболу?

Буквально несколько дней назад женская сборная Украины по волейболу впервые за 20 лет вышла в плей-офф чемпионата Европы и дала бой в 1/8 финала именитой команде Польши, а уже сегодня в четырех странах континента в бой вступают мужчины. Самое время поговорить о перспективах мужской национальной команды под руководством латыша Угиса Крастиньша.

Кто в соперниках у сборной Украины? А какой регламент Евро?

Рассказываем.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины попала в группу А и за выход в плей-офф в Кракове поспорит с командами Бельгии, Греции, Польши, Португалии и Сербии.

Регламент достаточно лоялен – из группы выходят 4 из 6 лучших команд. Дальше – классические матчи на вылет начиная с 1/8 финала. Никаких утешительных турниров – проигравшие до полуфинала сразу покидают турнир.

Примечательно, что четверка из украинской группы в плей-офф выходит на лучших в группе С, а это значит, что в теории возможен матч между Украиной и Россией.

Все группы Евро-2021:

Группа А (Польша): Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Сербия, УКРАИНА.

Группа В (Чехия): Италия, Словения, Болгария, Чехия, Беларусь, Черногория.

Группа С (Финляндия): Россия, Турция, Нидерланды, Испания, Финляндия, Северная Македония.

Группа D (Эстония): Франция, Германия, Словакия, Хорватия, Эстония, Латвия.

Расписание матчей сборной Украины (время киевское):

2 сентября, 15:30 Греция – Украина

3 сентября, 21:30 Украина – Сербия

5 сентября, 18:30 Португалия – Украина

7 сентября, 21:30 Украина – Бельгия

8 сентября, 21:30 Польша – Украина

В каком статусе сборная Украины подходит к Евро-2021?

Слегка перефразируя бывшего тренера киевского Динамо и сборной Украины Леонида Буряка, украинский волейбол сейчас на подъеме. В 2019-м «сине-желтые» впервые за 14 лет квалифицировались в финальную стадию Евро и сенсационно добрались до четвертьфинала, потрепав нервы будущим чемпионам континента сербам (2:3), а в июне парни Угиса Крастиньша пошумели в Золотой Евролиге с поражением в финале от Турции (1:3).

Непосредственно в процессе подготовки к финальному этапу Евро украинцы еще раз поиграли мышцами перед соперниками, выиграв домашний Кубок Хортицы в Запорожье, причем в финале была бита сборная Сербии.

О том, что сборную Украины начали воспринимать всерьез, говорит и тот факт, что перед Евро «сине-желтые» провели три контрольных матча с новоиспеченными олимпийскими чемпионами французами. И это были конкурентные игры – оба открытых для доступа поединка галлы выиграли в четырех сетах.

Что касается группы на Евро, то Украину смело можно назвать третьей силой секстета А. Разумеется, до статуса действующих чемпионов мира поляков и победителей Евро-2019 сербов украинцы пока не дотягивают, а вот комфортно последовать в плей-офф с победами над Бельгией, Португалией и Грецией Олегу Плотницкому и компании вполне по силам.

А кто вошел в заявку Украины на Евро-2021?

На сборы перед чемпионатом Европы тренерский штаб сборной Украины пригласил 16 игроков – костяк команды составили вице-чемпионы Золотой Евролиги, а единственными волейболистами, не принявшими участие в генеральной репетиции к Евро, стали центральный блокирующий Дмитрий Теременко и либеро Горден Брова.

К сожалению, не обошлось без потерь. С травмой расположение сборной Украины покинул диагональный Дмитрий Тупчий, а ему на замену был вызван Владимир Сидоренко.

Базовым клубом сборной Украины можно назвать вице-чемпиона Суперлиги Епицентр-Подоляны, который делегировал в национальную команду восьмерых игроков. Хватает и легионеров – Олег Плотницкий на первых ролях в итальянской Перудже, Дмитрий Теременко несколько лет назад ставал чемпионом Франции с Туром, а Ян Ерещенко на хорошем счету в Енисее.

Заявка сборной Украины на Евро-2021:

Связующие: Владислав Диденко, Алексей Головень, Виталий Щитков.

Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Дмитрий Теременко, Максим Дрозд, Владимир Остапенко.

Доигровщики: Олег Плотницкий, Ян Ерещенко, Тимофей Полуян, Илья Ковалев.

Диагональные: Дмитрий Виецкий, Владимир Сидоренко.

Либеро: Денис Фомин, Горден Брова, Дмитрий Канаев.

А где смотреть?

К сожалению, украинское телевидение решило проигнорировать мужской чемпионат Европы по волейболу, хотя тот же XSPORT активно показывает поединки женского форума.

Единственный легальный способ следить за сборной Украины на Евро-2021 – платная подписка на портале EuroVolley.TV. Цена – 7,99 €.