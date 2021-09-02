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Украина на 5-й Паралимпиаде подряд завоевала как минимум 20 золотых медалей

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Украина на 5-й Паралимпиаде подряд завоевала как минимум 20 золотых медалей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина после сегодняшних побед в легкой атлетике и плавании пятой достигла отметки в 20 золотых наград. Ранее этот рубеж на Паралимпийских играх в Токио преодолели Китай, Великобритания, ПКР и США.

Украинские спортсмены на пятой Паралимпиаде подряд завоевали как минимум 20 золотых наград, а следующая медаль сделает Игры в Токио вторыми по успешности для страны по общему количеству призовых мест.

Стоит отметить, что в Токио каждое пятое золото Украине принес пловец Максим Крипак.

Медальный зачет Паралимпиады по состоянию на 2 сентября:

Украина на 5-й Паралимпиаде подряд завоевала как минимум 20 золотых медалей - изображение 1

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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В статье: Паралимпиада-2020
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