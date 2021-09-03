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Чемпион Украины по волейболу подписал двух россиян
Удивительное рядом
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Львовские Барком-Кажаны официально объявили о подписании контракта с центральным блокирующим Артемом Смоляром и диагональным Александром Дьячковым. Оба волейболиста имеют российское гражданство, а Смоляр на международной арене выступал за местную сборную.
Всю профессиональную карьеру Смоляр и Дьячков провели в чемпионате России.
«В каждой стране есть достойные люди. Рассчитываем на поддержку болельщиков и достойные результаты вновь созданной команды», - говорится в заявлении пресс-службы Барком-Кажаны.
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