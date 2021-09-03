  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Чемпион Украины по волейболу подписал двух россиян
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион Украины по волейболу подписал двух россиян

Другие виды
(1 голосов)

Удивительное рядом

Чемпион Украины по волейболу подписал двух россиян

Фото - Facebook

Новина українською

Львовские Барком-Кажаны официально объявили о подписании контракта с центральным блокирующим Артемом Смоляром и диагональным Александром Дьячковым. Оба волейболиста имеют российское гражданство, а Смоляр на международной арене выступал за местную сборную.

Всю профессиональную карьеру Смоляр и Дьячков провели в чемпионате России.

«В каждой стране есть достойные люди. Рассчитываем на поддержку болельщиков и достойные результаты вновь созданной команды», - говорится в заявлении пресс-службы Барком-Кажаны.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Федерация волейбола Украины ВК Барком-Кажани (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...