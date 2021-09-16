Мотор стартует домашним матчем в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция

UA-Футбол следит за премьерным поединком чемпиона Украины, запорожского "Мотора", в новом розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. Соперником украинской команды станет действующий чемпион Португалии, "Порту". Поединок состоится в Запорожье, в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из нашего онлайна.

Напомним, что в прошлом сезоне "Мотор" успешно преодолел групповой этап и покинул Лигу чемпионов только на стадии 1/8 финала.

Мотор против Порту в Лиге чемпионов по гандболу: текстовая трансляция

19:28 Коротко о турнирной таблице и соперниках. Как видим, ещё ни одна команда не провела ни одного матча: все стартуют сегодня. Два коллектива группы, которые займут первые-вторые места, выходят сразу в четвертьфинал ЛЧ. Третья, четвёртая, пятая и шестая строчки попадают в 1/8 финала. Двое худших вылетают.

19:20 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию по гандболу! Сегодня наш чемпион стартует в новом розыгрыше чемпионской лиги, а его соперником будет лучшая команда прошлого розыгрыша чемпионата Португалии. Верим в наших ребят!