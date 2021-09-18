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Каноэ-одиночка. Людмила Лузан - серебряный призер чемпионата мира на дистанции 500 метров
Браво, браво, браво
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская каноистка Людмила Лузан стала серебряным призером чемпионата мира на дистанции 500 метров-одиночка.
Наша соотечественница преодолела дистанцию за 2.05,77, проиграв победительнице всего 0,68 секунды.
Стоит отметить, что Людмила стала вице-чемпионкой мира буквально в следующем заезде после того, как
Напомним, что Людмила Лузан является бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).
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