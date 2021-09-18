Каноэ-одиночка. Людмила Лузан - серебряный призер чемпионата мира на дистанции 500 метров

Украинская каноистка Людмила Лузан стала серебряным призером чемпионата мира на дистанции 500 метров-одиночка.

Наша соотечественница преодолела дистанцию ​​за 2.05,77, проиграв победительнице всего 0,68 секунды.

Стоит отметить, что Людмила стала вице-чемпионкой мира буквально в следующем заезде после того, как завоевала золотую награду вместе с Анастасией Четвериковой в паре.

Напомним, что Людмила Лузан является бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).