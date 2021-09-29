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Мотор с минимальной разницей уступает Виве Кельце в Лиге чемпионов
Наша команда не сумела прибавить в конце встречи
фото - ГК Мотор
В среду, 29 сентября "Мотор" сыграл с польским коллективом "Виве Кельце" в матче третьего тура Лиги чемпионов по гандболу. Поединок проходил в Дворце спорта "Юность".
В самом начале матча украинский клуб отдал инициативу сопернику. Временами преимущество польского клуба доходило до трех мячей, но под конец тайма команда из Запорожья смогла сократить отставание.
С началом второй 30-минутки команды прибавили и здесь уже ни один из клубов не хотел сдаваться. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону, а под занавес встречи "Мотор" пропустил два мяча, но отыграть сумел лишь один.
Лига чемпионов 2021/2022. Группа В. 3 тур.
"Мотор" (Запорожье, Украина) - "Виве Кельце" (Кельце, Польша) - 25:26
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