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Мотор с минимальной разницей уступает Виве Кельце в Лиге чемпионов

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Наша команда не сумела прибавить в конце встречи

Мотор с минимальной разницей уступает Виве Кельце в Лиге чемпионов

фото - ГК Мотор

Новина українською

В среду, 29 сентября "Мотор" сыграл с польским коллективом "Виве Кельце" в матче третьего тура Лиги чемпионов по гандболу. Поединок проходил в Дворце спорта "Юность".

В самом начале матча украинский клуб отдал инициативу сопернику. Временами преимущество польского клуба доходило до трех мячей, но под конец тайма команда из Запорожья смогла сократить отставание.

С началом второй 30-минутки команды прибавили и здесь уже ни один из клубов не хотел сдаваться. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону, а под занавес встречи "Мотор" пропустил два мяча, но отыграть сумел лишь один.

Лига чемпионов 2021/2022. Группа В. 3 тур.

"Мотор" (Запорожье, Украина) - "Виве Кельце" (Кельце, Польша) - 25:26

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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