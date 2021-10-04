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Назван состав групп чемпионата мира 2022 года по волейболу
Соревнования стартуют 26 августа 2022 года
4 октября Международная федерация волейбола (ФИВБ) провела жеребьевку финальной части очередного мужского чемпионата мира, который состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В турнире будут участвовать 24 национальные сборные.
Состав всех групп:
Группа А: ВФВ , Пуэрто-Рико, Тунис, Сербия
Группа В: Бразилия, Катар, Куба, Япония
Группа С: Польша (действующий чемпион мира), Болгария, Мексика, США
Группа D: Франция (олимпийский чемпион), Камерун, Германия, Словения
Группа E: Италия (действующий чемпион Европы), Китай, Турция, Канада
Группа F: Аргентина, Египет, Нидерланды, Иран
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