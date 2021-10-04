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Назван состав групп чемпионата мира 2022 года по волейболу

Другие виды
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Соревнования стартуют 26 августа 2022 года

Назван состав групп чемпионата мира 2022 года по волейболу

Новина українською

4 октября Международная федерация волейбола (ФИВБ) провела жеребьевку финальной части очередного мужского чемпионата мира, который состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В турнире будут участвовать 24 национальные сборные.

Состав всех групп:

Группа А: ВФВ , Пуэрто-Рико, Тунис, Сербия

Группа В: Бразилия, Катар, Куба, Япония

Группа С: Польша (действующий чемпион мира), Болгария, Мексика, США

Группа D: Франция (олимпийский чемпион), Камерун, Германия, Словения

Группа E: Италия (действующий чемпион Европы), Китай, Турция, Канада

Группа F: Аргентина, Египет, Нидерланды, Иран

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В статье: волейбол
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Источник:
sport.ua

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