Женский Прометей выиграл первый матч в квалификации Лиги Чемпионов

Прометей во втором раунде квалификации волейбольной Лиги Чемпионов в домашнем матче со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:23) обыграл словенский Калсит.

Ответный матч между Прометеем и Калситом пройдет 13 октября.

В случае выхода в финал квалификации украинки, вероятней всего, сыграют с греческим Олимпиакосом.

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