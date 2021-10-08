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Женский Прометей выиграл первый матч в квалификации Лиги Чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

Заявка на выход в следующий раунд

Женский Прометей выиграл первый матч в квалификации Лиги Чемпионов

фото - volleyball.ua

Новина українською

Прометей во втором раунде квалификации волейбольной Лиги Чемпионов в домашнем матче со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:23) обыграл словенский Калсит.

Ответный матч между Прометеем и Калситом пройдет 13 октября.

В случае выхода в финал квалификации украинки, вероятней всего, сыграют с греческим Олимпиакосом.

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В статье: Лига чемпионов по волейболу ВК Прометей
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