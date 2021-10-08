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Женский Прометей выиграл первый матч в квалификации Лиги Чемпионов
Заявка на выход в следующий раунд
фото - volleyball.ua
Прометей во втором раунде квалификации волейбольной Лиги Чемпионов в домашнем матче со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:23) обыграл словенский Калсит.
Ответный матч между Прометеем и Калситом пройдет 13 октября.
В случае выхода в финал квалификации украинки, вероятней всего, сыграют с греческим Олимпиакосом.
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