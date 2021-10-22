Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Ковтун – бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике
Первая медаль Украины в Японии
фото - xsport.ua
Илья Ковтун в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира в Китаксюсю (Япония) набрал 84,899 балла и занял третье место, пропустив вперед только китайца Чжан Бохэна (87,981) и японца Даики Хасимото (87,964).
Ковтун вошел в топ-3 по оценкам судей за выступления на перекладине и на коне, а бороться за более высокие места 18-летнему гимнасту из Черкасс помешали низкие баллы на кольцах и в опорном прыжке.
Илья Ковтун стал вторым украинским медалистом чемпионата мира в многоборье после Олега Верняева, который в 2019 году также стал третьим.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Заре нужна еще хотя бы ничья, Динамо и Шахтер только опускаются
- Леоненко: Надо позвонить Кендзере. Он знает, где и какое снотворное покупать
- Какая грустная новость. Видео, как третья российская команда на неделе потерпела поражение в еврокубках
- Драматичная победа Мотора над румынами в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО