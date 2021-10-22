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Украинец Ковтун – бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике

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Первая медаль Украины в Японии

Украинец Ковтун – бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике

фото - xsport.ua

Новина українською

Илья Ковтун в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира в Китаксюсю (Япония) набрал 84,899 балла и занял третье место, пропустив вперед только китайца Чжан Бохэна (87,981) и японца Даики Хасимото (87,964).

Ковтун вошел в топ-3 по оценкам судей за выступления на перекладине и на коне, а бороться за более высокие места 18-летнему гимнасту из Черкасс помешали низкие баллы на кольцах и в опорном прыжке.

Илья Ковтун стал вторым украинским медалистом чемпионата мира в многоборье после Олега Верняева, который в 2019 году также стал третьим.

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В статье: спортивная гимнастика Илья Ковтун
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