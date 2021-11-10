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Абраменко отказался назвать Россию страной-агрессором по отношению к Украине

Другие виды
(2 голосов)

У олимпийского чемпиона своя позиция

Абраменко отказался назвать Россию страной-агрессором по отношению к Украине

фото - olympics.com

Новина українською

Победитель Олимпийских игр 2018 года по лыжной акробатике Александр Абраменко поделился мнением о войне между Украиной и Россией.

"Для меня неоднозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины.

Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать", - сказал спортсмен.

Стоит отметить, что Александр Абраменко женат на россиянке, но проживает в Киеве.

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В статье: политика Александр Абраменко
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
10.11.2021 в 15:21
Чувак, я не знаю, кто ты, но судя по интервью - долбоё.б
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