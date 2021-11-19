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Беленюк призвал удержать Новикова в сборной Украины

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Олимпийский чемпион и народный депутат высказался об актуальной проблеме

Беленюк призвал удержать Новикова в сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне в СМИ появилась информация, что чемпион Европы, двукратный чемпион мира U-23 и бронзовый призер Кубка мира по греко-римской борьбе Семен Новиков продолжит карьеру в сборной Болгарии.

Жан Беленюк заявил, что Федерации греко-римской борьбы Украины совместно с Министерством спорта страны нужно сделать все, чтобы не допустить ухода Новикова.

«Не владею всей информацией – не знаю, велись ли переговоры или были какие-то приглашения. Я прочитал эту историю, и она стала для меня неожиданностью.

Все понимают, что Новиков – сильный спортсмен, который может многое сделать для украинской греко-римской борьбы. Его нужно выслушать и понять, в чем дело.

Государство точно не выиграет от того, что наши спортсмены, тем более столь высокого уровня, будут переходить и выступать за другие команды», - сказал Беленюк.

Сам Семен Новиков пока опровергает уход из сборной Украины.

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В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба Семен Новиков
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Источник:
Tribuna.com

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