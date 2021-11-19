Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беленюк призвал удержать Новикова в сборной Украины
Олимпийский чемпион и народный депутат высказался об актуальной проблеме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жан Беленюк заявил, что Федерации греко-римской борьбы Украины совместно с Министерством спорта страны нужно сделать все, чтобы не допустить ухода Новикова.
«Не владею всей информацией – не знаю, велись ли переговоры или были какие-то приглашения. Я прочитал эту историю, и она стала для меня неожиданностью.
Все понимают, что Новиков – сильный спортсмен, который может многое сделать для украинской греко-римской борьбы. Его нужно выслушать и понять, в чем дело.
Государство точно не выиграет от того, что наши спортсмены, тем более столь высокого уровня, будут переходить и выступать за другие команды», - сказал Беленюк.
Сам Семен Новиков пока опровергает уход из сборной Украины.
Популярное сейчас
- Первый трансфер для Шевченко? Дженоа интересуется хавбеком Наполи
- "Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021
- Мотор сенсационно обыграл Веспрем в Лиге чемпионов. Как это было
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО