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Мотор проиграл чемпиону Венгрии. Как это было

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Ещё один важный матч для нашей команды

Мотор проиграл чемпиону Венгрии. Как это было

Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Мотор" проводит свой восьмой поединок на групповом этапе Лиги чемпионов по гандболу сезона 2021/22. Соперником чемпиона Украины станет венгерский "Веспрем", которого, что интересно, запорожане обыграли как раз в предыдущем поединке этого турнира. Встреча состоится на "Веспрем Арене" в одноимённом городе. Старт встречи запланирован в 19:45. Следите за поединком в текстовой трансляции на сайте UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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После первого круга группового этапа Лиги чемпионов «Мотор» имеет в своем активе шесть очков и занимает пятое место группы В. «Веспрем» занимает третью позицию, опережая запорожский клуб на 2 очка. На нашу команду ожидает очень сложный матч.

Вашему вниманию составы команд.

«Веспрем»: Корралес, Цупара, Фати Омар, Ненадич, Македа, Нильссон, Лигетвари, Маргуч, Лауге Шмидт, Штрлек, Лукас, Благотиншек, Мае, Илич, Лекаи, Сипос.

«Мотор»: Комок, Вьюник, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина, Кравченко, Козакевич, Горига, Себетич, Донцов, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.

"Веспрем" (Венгрия) - "Мотор" (Запорожье, Украина) 36:29

Второй тайм

Подведём итоги тайма. Наша команда начала вторую половину неплохо, получалось выходить из защиты в атаку, но после соперник добавил в активности и только наращивал своё преимущество. К сожалению, сегодня мы проиграли.

Веспрем - Мотор 36:29

60 мин. Прямо с сиреной забросил молодой игрок Мотора Турченко. Матч завершён. Мы проиграли 36:29

Веспрем - Мотор 36:28

59 мин. Хорошая атака от Мотора. Малашинскас отдал, а Денисов переиграл голкипера.

Веспрем - Мотор 35:27

58 мин. Доигрывают матч команды. Наши стараются, но мало что получается в атаке.

Веспрем - Мотор 35:27

57 мин. В отличной форме сегодня Слава Бохан, но увы, это нам не помагает.

Веспрем - Мотор 34:26

55 мин. Отличная атака от Донцова из центральной зоны, но в защите снова ошиблись и Комок, который вернулся вынимает мяч с ворот

Веспрем - Мотор 34:25

53 мин. Кораллес снова отбивает, а Сипос в контратаке переиграл Вьюнника. Проигрываем уже 9 мячей.

Веспрем - Мотор 33:25

52 мин. Борис Пуховский точным броском из центральной зоны наконец-то огорчил Кораллеса, но мы уже очень далеко оспустили соперника

Веспрем - Мотор 32:24

50 мин. В защите у нас проходной двор после средины тайма, а сами Караллеса пробить не можем. Два точных броска от игроков Веспрема.

Веспрем - Мотор 30:24

49 мин. Снова не смогли пройти защиту Веспрема и в быстрой атаке нам забросил Марчуг. Злой гений для Мотора.

Веспрем - Мотор 29:23

47 мин. Снова спешим и теряем мяч. Пропускаем быструю атаку от Штрлека. Тайм-аут от Мотора. Нужно что-то менять нам в игре.

Веспрем - Мотор 28:23

46 мин. Упустили с виду Маргуча и он забросил уже 8 мяч в матче.

Веспрем - Мотор 27:23

45 мин. Вьюнник очень здорово вошёл в игру, парировал несколько бросков, но в атаке мы потеряли мяч. Очень долго разыгрывали и ничего сделать не смогли.

Веспрем - Мотор 27:23

44 мин. Приятно смотреть на то, как наша команда борется. В характере мы не уступаем.

Веспрем - Мотор 27:23

43 мин. Отличная атака с центральной зоны от Васильева, но тут же пропускаем. Пошла у нас открытая игра.

Веспрем - Мотор 26:21.

41 мин. Малашинскас срывает быструю атаку и мы снова в меншинстве. Сразу же Лигетвари забрасывает без сопротивления. У нас вышел Максим Вьюнник.

Веспрем - Мотор 25:20

40 мин. Кораллес снова поймал кураж. Он парировал бросок Бохана, но и у нас Комок ответил тем-же. Держимся.

Веспрем - Мотор 25:20

39 мин. Забиваем в меншинстве после отличного броска издали от Малашинского. Но в защите никак игру наладить не можем. Снова проигрываем 5 мячей. Удаляется Сипос.

Веспрем - Мотор 24:19

38 мин. Очень жёстко в защите сыграл Горига и его удалили. Лекаи нас сразу же наказал точным броском с центральной зоны.

Веспрем - Мотор 23:19

37 мин. Сорвался мяч с руки Козакевича и Омар реализовал выход один на один. У нашей команды снова был точен Бохан. Пошла у нас перестрелка.

Веспрем - Мотор 22:16

35 мин. Сибетич с центральной зоны бросал, но попал в штангу, а Маргуч в контратаке был точен.

Веспрем - Мотор 21:16

34 мин. Упустили Бохана и он снова забросил. 7 мяч в матче для Славы. В соперников Маргуч забросил пенальти.

Веспрем - Мотор 20:15

32 мин. Бохан перехватил мяч, а Горига забросил. Неплохо начала второй тайм в атаке, ещё бы и в защите добавить.

Веспрем - Мотор 20:14

31 мин. Отличный бросок в верхний угол от Шмидта, но тут же Бохан с центральной зоны забраывает. Но после ошибки в защите нас снова наказал Шмидт.

Веспрем - Мотор 18:13

Второй тайм начался!

Первый тайм

Подведём итоги первого тайма. Начали игры мы здорово, удавались быстрые контратаки, но потом соперники перехватили инициативу. Наши игроки начали много ошибатся и не успевать в защите. Пошли удаления, которые сламали игру в первом тайме. Венгры пока ведут в 5 мячей.

Веспрем - Мотор 18:13

30 мин. Смогли мы отразить атаку соперников, но забросить самим не получилось. Первый там окончен.

Веспрем - Мотор 18:13

29 мин. Омар пушечным ударом вколотил мяч в ворота, а у нас забросил Бохан.

Веспрем - Мотор 17:12

28 мин. Благотиншек переигрывает нашего голкипера, но тут же точный бросок от Бохана. Неплохо мы выбегаем в быстрые атаки.

Веспрем - Мотор 16:11

27 мин. Наконец-то забили. В быстрой атаке забросил Пуховский, а потом после отличной игры в защите Шибетич периграл Кораллеса.

Веспрем - Мотор 16:9

26 мин. Увы, но мы снова пропускаем из центральной зоны, а забить не можем. Кораллес творит чудеса.

Веспрем - Мотор 15:9

25 мин. Кораллес поймал кураж и отбивает всё что летит. Штырляк в быстрой атаке забросил из центральной зоны.

Веспрем - Мотор 14:9

24 мин. Ошибаемся в атаке и Ненадич забрасывает в пустые ворота. Всё очень сложно для нас. Игра уходит из-под контроля.

Веспрем - Мотор 12:9

23 мин. Передача в линию на Бохана и снова ошибка. У нас удаления Малашинского. Снова играем в меньшинстве. Нильссон забросил из центральной зоны.

Веспрем - Мотор 11:9

21 мин. Ненадича упустили и он переиграл Комка. Перестала у нас получатся игра в атаке, много суеты и ошибок.

Веспрем - Мотор 10:9

20 мин. Молина дал повод арбитрам и его удалили. Нильссон продавил защитника и забросил в ворота Комка.

Веспрем - Мотор 9:9

19 мин. Атака от Малашинского парировал голкипер, но мы сдорово сыграли на подборе, но забросить снова не смогли

Веспрем - Мотор 9:9

17 мин. Жёсткая защита от нас и семиметровый. Маргуч сравнивает счёт.

Веспрем - Мотор 8:9

16 мин. Пушка от Васильева. Мы снова выходим вперёд. Тайм-аут от венгров.

Веспрем - Мотор 8:8

15 мин. Ошибка хозяев и снова в быстрой атаке забросил Пуховский, но тут же Шмидт сравнял счёт.

Веспрем - Мотор 7:7

15 мин. Очень неплохо мы играем в защите и заставляем соперников ошибатся. Быстрая аатка и Пуховский сравнивает счёт.

Веспрем - Мотор 7:6

13 мин. Маргуч реализовал пенальти и снова вывел хозяев вперёд. В следующей атаке наши заработали пенальти, но на этот раз КОзакевич пробил в штангу.

Веспрем - Мотор 6:6

11 мин. Маргуч реализовал численный перевес хозяев. Македа удалился за жёсткую игру и теперь, а Козакевич забросил семиметровый.

Веспрем - Мотор 5:5

10 мин. Пуховский продавил защитников и переиграл голкиперов. Тут же мы остались в меньшинстве после удаления Васильева. Нильссон счёт сравнял.

Веспрем - Мотор 4:4

8 мин. Малашинскас забросил в пустые ворота, но тут же соперник счёт сравнял. Равная игра. Нша команда пока играет здорово.

Веспрем - Мотор 3:3

7 мин. Лигетвари после быстрой атаки без проблем переиграл Комка. В нашей команде пенальти 7-метровый Козакевич.

Веспрем - Мотор 2:2

5 мин. Горига не смог забросить, а Нильсссон в быстрой атаке сравнял счёт. Пока много ошибок в обеих командах.

Веспрем - Мотор 1:2

3 мин. И снова Бохан. Опустили нашего легионера и он в силовом стиле забросил и вывел команды вперёд.

Веспрем - Мотор 1:1

2 мин. Бохан в быстрой атаке открыл счёт, но тут же Лекаи сравнял счёт. Отлично работают голкиперы на старте матча.

Веспрем - Мотор 0:0

1 мин. Шибетич бросил, но голкипер парировал удар. Спокойно начали матч команды.

Веспрем - Мотор 0:0

Матч начался!!! Первая атака от Веспрема.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) ГК Веспрем
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