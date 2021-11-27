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Карлсен – Непомнящий: Онлайн-трансляция второго матча за мировую шахматную корону
Битва гроссмейстеров 27.11.2021
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Сегодня, 27 ноября в Дубае (ОАЭ) состоится вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и действующим обладателем короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Чемпион мира сыграет белыми фигурами, претендент – черными.
Напомним, что первая партия
Отметим, что шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.
В случае ничейного результата матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд. Если счет остается равным, то играют 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий.
Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61 хода, ничья в пользу черных.
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