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Барком-Кажаны проиграли в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова

Другие виды
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Наша команда не сумела выиграти ни единой партии

Барком-Кажаны проиграли в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова

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1 декабря "Барком-Летучие мыши" стартовали в розыгрыше мужского европейского Кубка Вызова. В первом матче 1/16 финала они встречались с "АСН Уоллей".

Хозяева площадки оказались сильнее. Словенцы провели замечательную игру и уверенно обыграли подопечных Угиса Крастиньша со счетом 3:0.

Ответный матч пройдет во Львове 7 декабря.

Кубок Вызова по волейболу. Сезон 2021-2022. Мужчины
1/16 финала. Первый матч
"АСН Воллей" (Любляна, Словения) – "Барком-Летучие мыши" (Львов, Украина)
3:0 (25:14, 25:17, 25:13)

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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