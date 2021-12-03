Карлсен и Непомнящий сыграли самую длинную партию в истории матчей за титул ЧМ

Шестая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим получилась самой длинной в истории чемпионских матчей.

Она продолжалась 7 часов 45 минут и 136 ходов. Победу одержал действующий чемпион мира, игравший белыми фигурами. Это была первая результативная партия в матче, после неё Карлсен повёл в счёте 3,5:2,5.

Следующая, седьмая, партия состоится завтра, 4 декабря. Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.