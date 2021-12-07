Восемь спортсменов представят Украину на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Федерация тяжелой атлетики Украины представила состав украинской команды на чемпионат мира, который с 7 по 17 декабря пройдет в Ташкенте.

Состав сборной Украины на чемпионат мира:

Мужчины: Дмитрий Вороновский (до 55 кг), Виталий Смочек (до 81 кг), Руслан Кожакин (до 89 кг), Олег Ганзенко (+109 кг).

Женщины: Светлана Самуляк, Ольга Ивженко (обе – до 55 кг), Мария Гангур (до 59 кг), Алина Марущак (до 81 кг).

На последнем чемпионате мира в Таиланде украинцы не завоевали наград в «тотале», а единственную медаль в толчке в категории до 102 кг принес Дмитрий Чумак.