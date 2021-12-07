  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Восемь спортсменов представят Украину на чемпионате мира по тяжелой атлетике
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Восемь спортсменов представят Украину на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Другие виды
(1 голосов)

Ждем медалей

Восемь спортсменов представят Украину на чемпионате мира по тяжелой атлетике

фото - radiovan.fm

Новина українською

Федерация тяжелой атлетики Украины представила состав украинской команды на чемпионат мира, который с 7 по 17 декабря пройдет в Ташкенте.

Состав сборной Украины на чемпионат мира:

Мужчины: Дмитрий Вороновский (до 55 кг), Виталий Смочек (до 81 кг), Руслан Кожакин (до 89 кг), Олег Ганзенко (+109 кг).

Женщины: Светлана Самуляк, Ольга Ивженко (обе – до 55 кг), Мария Гангур (до 59 кг), Алина Марущак (до 81 кг).

На последнем чемпионате мира в Таиланде украинцы не завоевали наград в «тотале», а единственную медаль в толчке в категории до 102 кг принес Дмитрий Чумак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: тяжелая атлетика
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...