Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Восемь спортсменов представят Украину на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Ждем медалей
фото - radiovan.fm
Федерация тяжелой атлетики Украины представила состав украинской команды на чемпионат мира, который с 7 по 17 декабря пройдет в Ташкенте.
Состав сборной Украины на чемпионат мира:
Мужчины: Дмитрий Вороновский (до 55 кг), Виталий Смочек (до 81 кг), Руслан Кожакин (до 89 кг), Олег Ганзенко (+109 кг).
Женщины: Светлана Самуляк, Ольга Ивженко (обе – до 55 кг), Мария Гангур (до 59 кг), Алина Марущак (до 81 кг).
На последнем чемпионате мира в Таиланде украинцы не завоевали наград в «тотале», а единственную медаль в толчке в категории до 102 кг принес Дмитрий Чумак.
Популярное сейчас
- "С молодых у де Дзерби больший спрос". Вторая часть интервью с Ефимом Коноплей
- Марлос не будет продлевать контракт с Шахтером и вернется в Бразилию - СМИ
- Роберт Левандовский – о словах Лионеля Месси про Золотой мяч: Я надеюсь, что это было искренне
- Магнус Карлсен одержал победу над Непомнящим
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
Новости по теме
- 09:55 Зарубежные Трудный перелом в детстве, учеба на электрика и поддержка семьи. Как Давид Вилья стал легендой
- 06:30 Зарубежные Реал уходит в отрыв, Шеве досталось от Милана, продажа Черноморца. Главные новости за 1 декабря
- 23:47 Зарубежные Серия А. Шевченко разгромлен Миланом, Наполи теряет победу