Мотор не сумел обыграть Динамо из Бухареста в матче Лиги чемпионов

9 декабря "Мотор" на выезде играл с Динамо из Бухареста.

Всю игру держалось преимущество "Динамо" с разницей в один-два мяча. Ближе к завершению украинцы пошли ва-банк, а хозяева ловили их на контратаках, увеличивая разрыв в счете.

Финальная сирена зафиксировала на табло 33:29.

"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Мотор" (Запорожье, Украина) - 33:29.