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Мотор не сумел обыграть Динамо из Бухареста в матче Лиги чемпионов
Украинцам не хватило 4 мячей, чтобы сравнять счёт
Фото: Мотор
9 декабря "Мотор" на выезде играл с Динамо из Бухареста.
Всю игру держалось преимущество "Динамо" с разницей в один-два мяча. Ближе к завершению украинцы пошли ва-банк, а хозяева ловили их на контратаках, увеличивая разрыв в счете.
Финальная сирена зафиксировала на табло 33:29.
"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Мотор" (Запорожье, Украина) - 33:29.
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