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Мотор не сумел обыграть Динамо из Бухареста в матче Лиги чемпионов

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Украинцам не хватило 4 мячей, чтобы сравнять счёт

Мотор не сумел обыграть Динамо из Бухареста в матче Лиги чемпионов

Фото: Мотор

Новина українською

9 декабря "Мотор" на выезде играл с Динамо из Бухареста.

Всю игру держалось преимущество "Динамо" с разницей в один-два мяча. Ближе к завершению украинцы пошли ва-банк, а хозяева ловили их на контратаках, увеличивая разрыв в счете.

Финальная сирена зафиксировала на табло 33:29.

"Динамо" (Бухарест, Румыния) - "Мотор" (Запорожье, Украина) - 33:29.

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В статье: Динамо (Бухарест) ГК Мотор (Запорожье)
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